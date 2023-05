Maurício de Souza esteve ontem na inauguração da Casa da Mônica, com a Festa dos seus 60 anos. Muitas fotos aqui, confira.

A noite de 18 de maio foi incrível para o Iguatemi Alphaville porque inaugurou o lar da Mônica para a sua festa surpresa de 60 anos de sua criação. Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, com 87 anos, esteve presente com os seus filhos Mauro e Marcelo. A filha Mônica, inspiração da personagem, não pode estar presente ao evento.

Maurício de Souza, a estrela da festa, e seu filho Mauro de Souza

O filho caçula Marcelo de Souza

A casa tem nove ambientes, com brinquedos interativos e uma decoração encantadora, desenvolvidos pela parceria inédita da Mauricio de Sousa Produções com a YDreams Global. A atração permanece no Piso Xingu, entre 19 de maio e 02 de julho. Após a temporada, o espaço itinerante passará pelos outros shoppings da rede Iguatemi em Sorocaba (SP) e Porto Alegre (RS) até outubro deste ano. As ativações terão calendário de comemorações até 2024 e serão realizadas em todo o Brasil para que nenhum fã do bairro do Limoeiro fique de fora dessa grande festa. www.monica60.com.br

O projeto recria a Casa da Mônica e sua família, que está preparado para festa. São ambientes carregados com muitas cores e repletos de tecnologia, com telas instagramáveis, vídeos interativos, games e brincadeiras, reservando verdadeiras surpresas e emoções a todo público. Os ambientes se interligam e contam com a participação especial de Cebolinha, Magali, Cascão, Milena, Jeremias e outros personagens da Turma. Antes da visitação aberta para convidados, Maurício de Souza falou aos presentes contou que além deste projeto novo, ainda pretende criar mais personagens, falou do lançamento do filme biográfico onde ele é interpretado pelo filho Mauro, que também é ator. E, ao entrar nos ambientes, virou criança, pois disse antes que é ainda uma criança, e brincou em todos os ambientes interativos se divertindo de verdade. Ao final, comemorou a festa no bolo, ao lado do filho Mauro Sousa, diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo.

Alexandre Biancamano ao microfone

Karina Israel ao microfone, ao seu lado, Verônica Marandini

Alexandre Biancamano, diretor do Iguatemi Alphaville, foi o primeiro a falar e a agradecer a presença de Maurício de Souza nesta Festa dos 60 Anos da Mônica na Casa da Mônica. Verônica Marandini, supervisora de marketing do Iguatemi Alphaville recepcionou o evento, onde Karina Israel,parceira do projeto e CEO da YDreams Global, falou da sua emoção e orgulho pelo trabalho realizado. Depois, Mauro de Souza e Maurício de Souza contaram sobre o projeto, falaram do novo filme e muito mais.

Nove ambientes

Os ambientes são encantadores, começando pelo ‘Sejam Bem-vindos’ , em seguida, a ‘Sala de Estar’ com um sofá pula-pula com interação a uma tela e pelas janelas, é possível ver o bairro do Limoeiro “ao vivo” e a chegada da Turminha para a festa.

Depois, vem o ‘Estúdio do Maurício de Souza’ com muita tecnologia e realidade aumentada, c0m a evolução da Mônica ao longo dos anos pelo traço e desenhos do seu criador e uma passagem secreta que liga a outra sala.

Tem a ‘Garagem’ onde as crianças poderão brincar de pintar o Sansão e outras brincadeiras, cama de gato e um escorregador com uma piscina de bolinhas.

N0 ‘Banheiro’ tem o Cascão tomando banho e a gigante escova de dentes na pia espelhada, e depois, o ‘Quarto’ com a caminha e o armário cheio de vestidinhos vermelhos da Mônica. Na penteadeira Avatar, as pessoas criam seu próprio personagem da Turma da Mônica, por meio de uma tela touch em que as características poderão ser selecionadas e customizadas.

Chega então, a ‘Sala Secreta de Treinamento’ toda azul como Sansão, que releva o local de treinamento da força da Mônica.

E, a ‘Cozinha’ é super completa com brinquedos interativos, onde os visitantes terão o desafio de preparar bolinhos para a festa-surpresa da Mônica. As crianças devem confeitar cupcakes interativos, que também estarão em destaque no momento dos parabéns. Atraída pelo aroma dos preparos, a Magali surgirá em alguns momentos na janela, conferindo as guloseimas que os pequenos estão preparando.

E, por último, a ‘Hora do Parabéns’ , com o grande bolo e um game de balões, onde nele as crianças batem palmas para encher a tela de balões e interagir com eles. Na hora dos parabéns, a Turminha entra em cena virtualmente para comemorar com os visitantes.

Nossa editora Gláucia Poppe não resistiu e tirou fotos feitas por Mauro Souza, com a estrela da inauguração, Maurício de Souza.

O ingresso Infantil, criança até 12 anos acompanhada de até 2 adultos não pagantes, custam R$ 45,00. O Combo Família, de 2 Crianças e 2 adultos, custa R$ 80,00. A Meia-Entrada custa R$ 45,00 e a Inteira custa R$ 90,00. No Infantil Meet & Greet (criança até 12 anos acompanhada de até 2 adultos não pagantes) custa R$ 55,00, o Combo Família de 2 Criança + 2 adultos, custa R$ 95,00, a Meia-Entrada, custa R$ 50,00 e a Inteira, R$ 100,00

Para mais informações: https://bileto.sympla.com.br/event/82984/d/195402

