O melhor pão de queijo do Brasil chega a Alphaville pelo Farm Fresh Market

Foto: Divulgação

Formaggio Mineiro, marca pioneira em pão de queijo gourmet, está entre as novidades do novo empório inaugurado na região de Barueri

A Formaggio Mineiro –pioneira em pão de queijo gourmet no Brasil e há 10 anos no mercado paulista-, estreia em Alphaville e região através do Farm Fresh Market, empório premium recém-inaugurado em Santana de Parnaíba, com mais de 400 metros quadrados e design estilo industrial. Um espaço que segue as tendências internacionais de mercados comprometidos com produtos de valor agregado.

E a marca, reconhecida como a de melhor pão de queijo do Brasil, é a única a produzir pão de queijo tradicional com 40% de queijo puro em sua composição -canastra e parmesão- e sem fécula de mandioca, resultando em muito mais sabor e consistência ímpar. Para se ter ideia, no mercado as opções possuem entre 3% e 9% de queijo na receita. “É por isso que fomos considerados gourmet há dez anos, por devolvermos o ingrediente principal, queijo, à receita original”, conta Mirany Soares, sócia-proprietária da Formaggio Mineiro.

Atualmente, a empresa dispõe de um mix composto por: pão de queijo multigrãos –produzido com linhaça, gergelim, quinoa e semente de girassol-; waffle de pão de queijo –único com massa de pão de queijo e sem glúten-; pão de queijo de gorgonzola, pão de queijo de chocolate belga; espetinho de pão de queijo; massinha de pão de queijo para fazer em casa; farofa de pão de queijo, além da chipa três queijos –com provolone, parmesão e mussarela. E quase todos podem ser encontrados no Farm Fresh Market. “Inclusive, o empório é o primeiro ponto de venda fora de São Paulo a oferecer espetinho de pão de queijo, uma das nossas inovações no setor”, comenta Marcello Lage, sócio-proprietário da Formaggio Mineiro.

A empresa possui uma rede de lojas da fábrica em São Paulo, lojas virtuais também na capital e em Sorocaba, um truck e está em mais de 600 pontos de venda pelo país, em estabelecimentos como Empórios Santa Luzia, Santa Maria, Fasano São Paulo, rede St Marchet, entre outros. Foi criada pelo casal de mineiros Mirany Soares e Marcello Lage e produz mais de 300 toneladas anuais de pão de queijo em São Paulo, onde está instalada a fábrica com distribuição para todo o Brasil.

Mais informações sobre a Formaggio Mineiro pelo site www.formaggiomineiro.com.br e redes sociais Facebook e Instagram, @formaggiomineiro. E sobre o empório Farm Fresh Market através das redes sociais: Instagram @farmfmoficial e Facebook @farmfreshmarketsp.