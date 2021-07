Mezanino de loja no Mackenzie Mall despenca e fere funcionários

Imagem – captada do SPTV2

Pouco antes do meio dia de hoje, sábado, dia 17, o mezanino da loja Loja Duchapéu de decoração, que fica localizada no Mackenzie Mall, em frente ao Mackenzie Tamboré, despencou.

No momento do acidente, estavam 6 funcionários da loja sendo que 2 deles foram internados com ferimentos. Nenhum cliente foi ferido e a prefeitura fará vistoria do local, mas já adiantou que a loja estava com tudo regularizado.

O atendimento de emergência foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Barueri e Guarda Municipal. Usaram, inclusive, um cão farejador para confirmar que não havia ninguém sob os escombros.