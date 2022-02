Em nova mobilização contra a Covid, Barueri irá realizar vacinação no final de semana

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Para reforçar a imunização da população maior de cinco anos de idade contra a Covid-19, nos dias 19 e 20 de fevereiro (sábado e domingo) a Secretaria de Saúde de Barueri realiza nova campanha municipal de vacinação.

Todas as UBSs, das 8h às 16h, estarão funcionando exclusivamente para aplicação do imunizante: em crianças (de 6 a 11 anos SEM comorbidades ou deficiência), adolescentes e adultos. Estão disponíveis 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses da vacina.

O Centro de Eventos (av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci) também vai funcionar (das 8h às 17h), contudo, apenas neste polo terá vacinação para crianças de 5 anos com e SEM comorbidades, assim como as de 6 a 11 anos COM comorbidades ou deficiência.

Para a vacinação em crianças de 5 a 11 anos recomenda-se um intervalo de 15 dias entre a vacina da Covid-19 e de outros imunizantes.

Não há necessidade de agendamento, porém, no caso das crianças, é importante que o responsável compareça com o documento original, CPF ou cartão SUS e a caderneta de vacinação da criança.

Pré-cadastro

A Secretaria de Saúde recomenda ainda que todos realizem o pré-cadastro no site Vacina Já. O pré-cadastro não é um agendamento, mas reduz o período de espera durante o atendimento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a mobilização tem por objetivo ampliar o acesso da segunda dose sem causar aglomerações e a aplicação das demais doses, afinal, apenas um esquema vacinal completo é capaz de proteger contra o vírus.

A Coordenadoria Técnica de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, informa também que a campanha dará oportunidade à população para a aplicação do imunobiológico e, consequentemente, aumentar as coberturas vacinais, contribuindo para o controle do novo coronavírus.

Sobre as doses

Primeira dose: disponível a todas as pessoas a partir de 5 anos de idade.

Segunda dose: disponível para pessoas a partir dos 5 anos nas seguintes condições:

– Coronavac: 28 dias após 1ª dose;

– AstraZeneca: 8 semanas (56 dias) após 1ªdose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais; 56 dias para crianças de 5 a menores de 12 anos;

– Janssen: 2 meses após 1ª dose

Terceira dose: disponível para pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que tenham tomado a terceira dose há 4 meses no mínimo.

Recomendação do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde, diante do cenário do novo coronavírus, destaca a necessidade de vacinar o maior número possível de pessoas aptas para imunização, adotando-se todas as medidas de proteção amplamente divulgadas, para diminuir o risco de contágio da doença.

Manter o distanciamento social, usar máscara e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% são as principais medidas de proteção.

Locais de vacinação

· UBS Amaro Jose de Souza + UBS Maria M. de Macedo – Rua Petrolina, 178 – Jardim Mutinga;

· UBS Benedito Oliveira Crudo - Rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João, no Centro (provisoriamente);

· UBS José Francisco Caiaba CAPS Adulto – R. José Maria Baleiro, 715 – Centro;

· UBS João Siqueira R. Mar Negro, 155 – Ginásio de Esportes Jardim Regina Alice;

· UBS Pastor Rossi R. Santo Antônio, 21 – Jardim Califórnia;

· UBS Dra. Elizabeth Izilda Duleba – R. Paraíso, 101 – Chácaras Marco;

· UBS Ermelino Liberato Filho Praça Senador Teotônio Vilela, s/n – Jardim Belval;

· UBS Dra. Kátia Kohler + UBS Pedro Izzo – R. Maria de Fatima, 154 – Engenho Novo;

· UBS Raquel Sandrini Ruela R. Geovani Atillio Tolaini, 37 – Jardim Maria Helena;

· UBS Maria Francisca de Melo Ginásio de Esportes Pedrinho Lopes – Estr. dos Pinheiros, 368 – Pq Viana;

· UBS Hélio Berzaghi – Av. Marginal Direita, 486 – Jardim Paulista;

· UBS Adauto Ribeiro – Av. Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 483 – Jardim Silveira;

· UBS Edini Cavalcante Consoli + UBS Vince Nemeth – Rua Joao Cabral de Melo Neto, 66 – Jardim Tupã;

· UBS Júlio Lizart – R. Orinoco, 137 – Vale do Sol;

· Polo Centro de Eventos – Av. Sebastião Davino dos Réis, 672 – Jardim Tupanci.