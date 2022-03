Nova mobilização de vacinação contra a Covid acontece no próximo fim de semana em Barueri

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Para enfrentar a baixa cobertura vacinal contra a Covid em Barueri entre as crianças e também com relação à dose adicional para os adolescentes e adultos, a administração municipal promove nos dias 19 e 20 deste mês (sábado e domingo) uma nova mobilização de vacinação contra a doença. A iniciativa vai acontecer no Polo do Centro de Eventos das 8h às 17h.

Apesar de destinada a todas as faixas etárias, a mobilização tem por meta avançar na imunização daquelas que ainda registram baixos índices da cobertura vacinal, principalmente a das crianças entre 5 a 11 anos com a segunda dose. E no caso das demais faixas, dos adolescentes e adultos para a dose adicional.

Esquema vacinal completo é fundamental

Somente um esquema vacinal completo (primeira e segunda doses) é capaz de oferecer a proteção contra a Covid-19. As doses adicionais também têm papel fundamental na luta contra o vírus. Graças a isso vem caindo o número de casos graves da doença que levam a internações e óbitos.

O PNI (Plano Nacional de Imunização) estabeleceu a meta de vacinar 90% da população de cada grupo. No entanto, em Barueri, os dados do Vacivida do início do mês apontam que na faixa de crianças entre 5 a 11 anos cerca de 78% receberam a primeira dose, mas apenas 18% do total tomou a segunda dose do imunizante.

Já em todas as demais faixas o problema está na dose adicional, que registra baixos percentuais na cobertura vacinal na cidade. Para se ter uma ideia, na faixa dos 18 a 19 anos, dos 78% que tomaram a segunda dose, apenas 15% voltaram para a dose adicional. Na faixa dos 50 a 54 anos, dos 129% imunizados com a segunda dose, somente 82% compareceram à adicional.

Para a vacinação não é preciso agendamento. Todos os que forem se imunizar devem ir ao Centro de Eventos com documento original, CPF ou cartão SUS. Para as crianças de 5 a 11 anos é recomendado levar também a caderneta de vacinação. Para aqueles que ainda vão iniciar o ciclo de imunização é importante fazer o pré-cadastro no site do VacinaJa que, apesar de não ser um agendamento, contribui para a redução no tempo de espera durante o atendimento.

O Polo do Centro de Eventos fica na avenida Pastor Sebastião Davino dos reis, 672, no Jardim Tupanci.

Entenda tudo sobre as doses:

Primeira dose: disponível a todas as pessoas a partir de 5 anos de idade.

Segunda dose: disponível para pessoas a partir dos 5 anos nas seguintes condições:

– Coronavac: 28 dias após 1ª dose;

– AstraZeneca: 8 semanas (56 dias) após 1ª dose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais; 56 dias para crianças de 5 a menores de 12 anos;

– Janssen: 2 meses após 1ª dose

Terceira dose: disponível para pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que tenham tomado a terceira dose há 4 meses no mínimo.