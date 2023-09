Morreu Rafael Puglisi, o “dentista dos famosos” em acidente na piscina da sua casa no Tamboré 1

Rafael Puglisi, conhecido como o dentista dos famosos, por atender Neymar, Jade Picon e Juliette, dentre muitos outros, morreu ontem, aos 35 anos, ao pular na piscina de sua casa, atividade que fazia todos os dias de manhã, segundo a sua família.

A causa da morte, inicialmente foi dada como traumatismo cranioencefálico. Ele foi encontrado na beira da piscina com parte do corpo na água, da sua casa no Tamboré 1, Barueri/SP, já sem vida. O delegado do 2. DP da Alameda Araguaia, Alphaville/Barueri, Dr. Edenelson, foi chamado no local, por se tratar de óbito em casa, e constatou a morte de Rafael. A morte será investigada. Havia sangue perto da vítima e na parte superior de um quarto, o que sugere eventual queda, segundo publicado ontem no Jornal da Record.

O enterro será aberto ao público no Cemitério de Morumbi, na data de hoje.