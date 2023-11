O Natal está chegando ao Parque Shopping Barueri — e ele vem a cavalo. O evento de chegada do Papai Noel ao shopping acontece dia 04 de novembro

Já é quase dezembro e, literalmente, o Natal está no ar no Parque Shopping Barueri. Esse ano a decoração, que leva o nome de O Natal Está no Ar, vai contar com estações de fotografia, como o balão de ar quente, além de escorregador em formato de torre de observação e muitos espaços encantadores para toda a família visitar.

Porém, a magia natalina vai se espalhar mesmo com a chegada do Papai Noel em uma carruagem com cavalo branco. O evento acontece no sábado, dia 4 de novembro, a partir das 14h, e vai contar com um lindo cortejo que recebe o Noel com performáticos, banda, a presença da Mascote Flora e do Robozão. Serão distribuídos pipoca e algodão doce em volta da praça natalina.

Para fechar esse dia mágico com chave de ouro, às 19h será realizada a apresentação da Banda da Guarda Municipal na Praça de Alimentação, piso L3, com um repertório emocionante de músicas natalinas.

Não perca a chance de ver o Papai Noel chegando a cavalo no Parque Shopping Barueri e trazendo toda a magia dessa época tão especial.

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 16 empreendimentos em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Auto Shopping Internacional, Poli Shopping Guarulhos, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza e em breve Outlet Premium Imigrantes. Os shopping centers da General Shopping e Outlets do Brasil estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets do Brasil também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.