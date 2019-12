Natal Encantado de Barueri recebe Maneva e Banda Caldêra na quinta-feira, dia 19

Foto: Divulgação

O destaque da programação musical do Natal Encantado de quinta-feira (dia 19) será a banda Maneva, a partir das 20h, no Boulevard Central. Às 18h, a banda mineira Caldêra abre a programação da noite.

Juntos há 14 anos, o Maneva é formado pelos músicos Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão), Fabinho Araújo (bateria) e Tales de Polli (voz e violão). A mistura de ritmos e as letras são cheias de mensagens e sentimentos. O Maneva já é uma das bandas mais ouvidas no aplicativo Spotify, superando 1,5 milhão de ouvintes por mês.

O público poderá conferir as canções como “Saudades do Tempo”, “O Destino não Quis” e “Lembranças”, entre outras canções.

E, a banda Caldêra fará um show cheio de energia, característica principal desse grupo, vencedor do prêmio “Aclamação Popular” do Femupo (Festival de Música Popular Brasileira de Barueri), com a canção “Será que Eu Sou Louco?”.

Guilherme & Gustavo

Na sexta-feira (dia 20), às 20h, será a vez da jovem dupla sertaneja Guilherme e Gustavo apresentar para o público seus principais sucessos.

Desde o dia 7 de dezembro o Boulevard Central está recebendo atrações musicais variadas. Já passaram pelo palco do Natal Encantado, o maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana, além das apresentações de professores e alunos da Secretaria de Cultura e Turismo.

No dia 21 haverá o Baile do Simonal, com Simoninha e Max de Castro e, em seguida, Dança de Salão. No dia 22 acontece o espetáculo Auto de Natal com a Cia. Carroça Teatral, seguido do coral Adulto do Núcleo de Música. No encerramento do Natal Encantado, no dia 24, será realizada uma queima de fogos às 20h.