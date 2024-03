É neste final de semana: 75 anos de Barueri terá João Gomes e Dilsinho como atrações principais

As atrações principais se apresentarão no domingo (24), a partir das 17h, em frente ao Ginásio José Corrêa. O primeiro a subir ao palco será o cantor e compositor Dilsinho, dono dos hits “Sogra”, “Piquenique”, “Telecine”, “Futuro e Presente”, “Misturados”, entre outros. Às 19h30, o também cantor e compositor João Gomes solta toda a sua voz em Barueri com seu forró e piseiro. Uma curiosidade é que, com seu álbum de estreia “Eu Tenho a Senha”, ele conseguiu ser o artista mais ouvido do país no ano de 2021.

A organização é da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) da Prefeitura de Barueri. No sábado (23) também haverá várias atividades para a família na Praça das Artes. Tudo começa às 9h com uma aula aberta de circo e continua até as 20h, quando a participante do The Voice Brasil, Marilia Lopes, encerra o dia com sua voz potente e ao mesmo tempo suave no palco do Teatro.