Nota de falecimento – Mario Sadanori Doi, Secretário de Finanças de Barueri

A Prefeitura de Barueri vem a público comunicar o falecimento de Mario Sadanori Doi, secretário municipal de Finanças.

Diagnosticado com Covid-19 no fim do mês passado, Mario foi internado no Pronto-Atendimento do Jardim Paulista no dia 30 de novembro. Em 8 de dezembro ele foi transferido para o Hospital das Clínicas, onde recebeu todos os cuidados médicos até a madrugada desta segunda-feira, dia 28, quando não resistiu.

Em suas redes sociais, o prefeito de Barueri Rubens Furlan lamentou a perda do amigo e destacou seu empenho à frente da Secretaria de Finanças neste mandato. “Fica um legado de dedicação e presteza com o serviço público”, ressaltou.

Em sinal de pesar, foi declarado luto oficial por três dias em Barueri, por meio do Decreto 9.270, publicado em edição extraordinária do Jornal Oficial.

Aos 54 anos, Mario deixa a esposa, uma filha, familiares e um número incontável de amigos, colegas de trabalho e admiradores.