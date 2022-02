Núcleos de Dança, Música e Oficinas de Artes retomam aulas presenciais e ainda têm vagas

Foto: Bob Cruz/ Secult

Férias são boas, mas retomar as atividades artísticas é melhor ainda. Depois do sucesso da Mostra de Artes de fim de ano, somando mais de 200 apresentações no final de 2021, os estudantes das Oficinas de Artes e dos Núcleos de Dança e de Música voltaram às aulas presenciais na segunda-feira, dia 7.

Ainda há vagas para os cursos das Oficinas de Artes da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), com inscrições abertas até o próximo dia 4 de março, basta se dirigir a uma das Estações Culturais. São mais de 40 cursos envolvendo diversas modalidades artísticas, entre elas teatro, dança, música, circo e artes visuais.

Os cursos são oferecidos gratuitamente para pessoas com idade a partir de 4 anos, caso das atividades de baby ballet e teatro baby.

Todas as Estações Culturais de Barueri estão preparadas para receber os alunos, obedecendo os protocolos sanitários, como uso de máscara, distanciamento físico e uso de álcool em gel 70%.

O Núcleo de Dança iniciou as aulas deste ano já focado na próxima seletiva que acontecerá nos dias 19 e 20 de fevereiro. As inscrições encerram no próximo dia 11 e poderão participar alunos com idades entre 8 e 16 anos.

Para mais informações ligue no telefone 4706-1381. O edital completo está disponível no portal da Prefeitura. Já o Núcleo de Música em breve abrirá inscrições para a seletiva de novos integrantes.

Núcleo de Teatro

Outra novidade da Secult é que em breve será criado o Núcleo de Teatro de Barueri. Também será publicado um edital contendo as informações necessárias sobre o processo seletivo.