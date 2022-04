Obra de duplicação e ligação de via na Aldeia facilitará acesso do Centro a Alphaville

Foto: Arleno Marques/ Secom

A Prefeitura de Barueri está intensificando os investimentos na malha viária da cidade visando melhorar o trânsito de veículos no município. Uma das ações da Administração Municipal é a obra de alargamento e duplicação de um trecho da avenida João Batista Soares (antiga avenida Marginal) e da rua Saburo Sumiya, na Aldeia de Barueri. Os serviços estão em ritmo acelerado para conclusão total do benefício à população no início de 2023. Depois de concluída, a ampliação facilitará o acesso às ruas do bairro, da região central e de Alphaville.

O trecho viário da avenida João Batista Soares (Marginal do Rio Tietê) compreende da avenida Rodrigues Bittencourt até a rua Rio Paraná com extensão de 520 metros (sentidos ao shopping de Barueri e Hospital Francisco Moran). A pista passará a ter uma largura de sete metros em cada sentido, com canteiro central iluminado e passeio de concreto com dois metros de cada lado. Já a rua Saburo Sumiya passará a ter uma largura final de 10,5 metros, em uma extensão de 480 metros, até a rua Nossa Senhora da Escada.

No momento estão em execução serviços como as obras das calçadas, guias e sarjetas. A ligação da rua Saburo Sumiya se estenderá até a região da Câmara Municipal, no Novo Centro Comercial, passando em frente à Capela Nossa Senhora da Escada e sobre o córrego da Aldeia de Barueri (trecho coberto com aduelas de concreto – tipo ponte), atrás da Fatec Barueri, nas proximidades do rio Barueri-Mirim.

De acordo com a empresa responsável pelo alargamento e duplicação, cerca de 90% das áreas liberadas já estão finalizadas, faltando, no entanto, a remoção de postes da Enel (ex-AES Eletropaulo) e desapropriação de imóveis para conclusão total de todo o projeto da obra.

Para o secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri, o investimento da Prefeitura na malha viária do município vai desafogar o tráfego na Aldeia, melhorando o acesso a Alphaville, Centro e região. “Essa obra é uma das muitas que estamos fazendo por toda a cidade para que o trânsito flua melhor. Aqui em Barueri, o trabalho não para”, disse Piteri que, em fevereiro deste ano, liberou ao tráfego a nova extensão da rua José Maria Balieiro com a rua Acre – trecho de 730 metros (mão dupla), ligando a região central de Barueri (Novo Centro Comercial), com a estação Antônio João da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), no bairro Aldeia.

Alça da ponte Akira Hashimoto

A Prefeitura está investindo também em outras obras importantes que vão melhorar a mobilidade urbana, facilitando o acesso com a região central, Aldeia e Alphaville. Próximo ao shopping de Barueri e à estação Antônio João, está em construção a alça da ponte Akira Hashimoto sobre o Rio Tietê (ligação da avenida General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva com a estrada da Aldeinha). O objetivo é facilitar o deslocamento dos usuários que se destinam à avenida Dr. Dib Sauaia Neto, em Alphaville.

Ligação de Alphaville ao Boa Vista

Próximo à Aldeia de Barueri e à região do Centro, a Prefeitura está executando a obra de ligação da avenida Mario Sadanori Doi (antiga avenida Café do Ponto) com a ponte Antonio Macedo Arantes. A via é paralela à rodovia Castello Branco, na altura do km 26, e foi planejada para facilitar o acesso direto do Jardim dos Camargos (bairro Boa Vista) com a alameda Tocantins, em Alphaville.