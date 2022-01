Oeste Barueri vence novamente e está nas quartas-de-final da Copinha na Arena Barueri





Foto: Alex Caús/Oeste Barueri

A emoção tomou conta de todos na tarde de hoje, dia 17, na Arena Barueri. O Rubrão enfrentou a equipe do Canaã (BA) pelas oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Depois de descobrir o caminho do gol pelo lado esquerdo do ataque, o Oeste Barueri marcou aos 31 minutos com Tite escorando livre de marcação na pequena área e depois com Kauã chutando cruzado aos 43 minutos. Dava pinta de que haveria goleada.

O time de Irecê reagiu na segunda etapa e marcou com o zagueiro Aisley de cabeça aos 18 minutos e com Vinícius aos 40. A cobrança de pênaltis estava desenhada, mas Reifit mandou uma pancada de esquerda no ângulo quatro minutos depois.

Hoje tem mais

O Rubrão está agora entre as oito melhores equipes da competição. O adversário será o forte Palmeiras, que venceu o atual campeão Internacional (RS) em Diadema por 2 a 1. O jogo será nesta quarta-feira, dia 19, às 19h na Arena Barueri. Haverá transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

Entrada gratuita

Recomenda-se aos torcedores que vão à Arena Barueri que se cadastrem no site do Rubrão, sigam todas as recomendações e cheguem com antecedência, pois todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão observados com rigor. Muitos que chegam em cima da hora, acabam causando aglomeração e perdem boa parte do espetáculo.

Ficha técnica:

52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior – Quartas-de-final

Estádio Municipal Orlando Baptista Novelli, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 – 17h45

Oeste Barueri 3 x 2 Canaã E.C.

Gols: Tite aos 38, Kauã aos 43 e Reifit aos 89 minutos; Aisley aos 18 e Vinícius aos 40 minutos.

Árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues

Assistente 1: Leandro Fernandes Rodrigues

Assistente 2: José Lucas Cândido de Souza