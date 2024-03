ONU reconhece Barueri como cidade amiga das árvores

Desde fevereiro deste ano o município de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), passou a integrar o programa internacional “Tree Cities of the World”, que em livre tradução significa “Cidades Árvores do Mundo”, dedicado a destacar as melhores práticas de cidades arborizadas.

De acordo com o inventário arbóreo elaborado pela equipe técnica da Sema, os dados de 2023 indicam que Barueri tem 18,93 quilômetros quadrados de projeção de copa de árvores. Isso representa 28,85% da área do município.

“Esse reconhecimento da ONU, por meio da FAO, é muito importante para Barueri, pois comprova a eficiência na Gestão da Arborização Urbana do município, que requer uma política pública completa, como nosso Departamento Técnico de Biodiversidade, equipe técnica habilitada com engenheiros florestais, biólogos e equipe operacional para manejo das árvores”, explica Marco Antônio de Oliveira (Bidu), secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri.

- Maior qualidade do ar, já que as folhas realizam o bloqueio de poluentes;

“Todos queremos viver numa cidade que seja saudável, resiliente e bonita – as árvores servem como uma linguagem comum para tornar isso possível. Barueri ser reconhecida no programa Tree Cities of the World significa que está se comprometendo a ir além para definir as árvores como infraestrutura verde crítica para seus cidadãos”, disse Dan Lambe, executivo-chefe da Arbor Day Foundation, no documento recebido pela Sema informando sobre a certificação.