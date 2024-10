Outubro Rosa 2024 trouxe diversas atividades de conscientização

Foto: Ana Carolina Guice/Secom

Com o slogan “Sozinhas Somos Pétalas, Juntas Somos Rosas”, foi lançado oficialmente na tarde do dia 1º de outubro a campanha Outubro Rosa, promovida pela Secretaria da Mulher de Barueri.

Giani Cristina de Souza, secretária da Mulher, explicou a escolha do nome da campanha: “Outubro Rosa em Barueri é uma celebração porque trabalhamos com a prevenção do câncer de mama o ano inteiro junto com as demais Secretarias”, relembrou. “A Secretaria da Mulher tem a missão de encaminhar as demandas. Quando a gente se une tanto no governo como na vida social, temos muito mais força para vencer os desafios”, concluiu ela.

Sônia Furlan, por sua vez, em depoimento emocionado, citou as complexidades e realizações de Barueri nos últimos oito anos em relação ao tratamento do câncer de mama e de outros tipos de câncer e também as vivências no enfrentamento dessa doença dentro da sua própria família. “A gente acolhe e ao mesmo tempo precisa ser acolhido e isso não faltou pra mim nem pra população de Barueri neste período”, afirmou ela.

Graças às ações do Núcleo de Combate ao Câncer de Mama de Barueri (NCCMB), que funciona no prédio da Secretaria da Mulher, várias mulheres voltam a ter qualidade de vida. Cleusa da Silva Flores e Cláudia Fernanda Lopes deram seus depoimentos relatando os desafios enfrentados.

Música e dança

Durante a solenidade houve apresentação do violinista Gabriel Almeida, que executou “Anunciação”, de Alceu Valença. Logo depois ele e o cantor Gabriel Almeida levaram muitas presentes às lágrimas, principalmente quando interpretaram “Faz Um Milagre Em Mim”, de Régis Danese.

O encerramento do evento se deu com a entrada de Di Fernandes, instrutor de zumba da Secretaria da Mulher, dançando sozinho. Logo em seguida, dezenas de suas alunas o acompanharam numa coreografia muito animada e aplaudida.

Programação

Na programação deste ano houve diversas atividades, tais como palestras e rodas de conversa com especialistas em saúde, caminhada, peça teatral, oficina de beleza, Spa das Pérolas (voltado à estética facial) e corte de cabelo com doação de mechas com ampla participação de munícipes. Outras atrações foram Cine Rosa” com a exibição da comédia “Minha Mãe É Uma Peça 1” e a “Zumbalada Rosa”.

- – -

Jorge Ferreira – 11/10/2024

Crédito das fotos: Ana Carolina Guice/Secom