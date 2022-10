Outubro Rosa: Iguatemi Alphaville realiza ações em apoio à causa

Foto: Divulgação

Entre as iniciativas de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, como a fachada iluminada na cor rosa, shopping contará, ainda, com a volta do “Estacionou, Doou”, ação que reverte valores para entidades de auxílio social

No mês internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, a Iguatemi realizará diversas ações em seus empreendimentos, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância da campanha Outubro Rosa.

Assim como nas edições anteriores, os shoppings da companhia terão suas fachadas iluminadas na cor rosa, além de flores na mesma tonalidade em seu paisagismo, como forma de simbolizar e alertar as pessoas sobre os riscos da identificação tardia da doença. Este é o segundo tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Para o ano de 2022, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.

Além disso, os shoppings retornam com uma ação de impacto social, também em respeito à causa, o “Estacionou, Doou”. Na última quarta-feira do mês, 26 de outubro, toda a receita líquida dos estacionamentos dos shoppings participantes da companhia, será revertida para entidades de auxílio social, parceiras dos empreendimentos.

“Estamos 100% engajados com as ações da campanha durante todo o mês de outubro. É um momento em que devemos ajudar a conscientizar as pessoas sobre o quanto o diagnóstico precoce é fundamental para combater o câncer de mama, doença que vitimiza milhões de mulheres em todo o mundo. A Iguatemi entende e assume o seu papel de mobilização e conscientização deste tema tão importante”, Alexandre Biancamano, Diretor de Marketing da Iguatemi.

As redes sociais da Iguatemi também participarão da campanha e, durante o mês de outubro, serão veiculados conteúdos informativos sobre a data.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e 3 torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m², além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.