Paixão de Cristo será encenada pela primeira vez na Praça das Artes de Barueri

Foto: Divulgação / Paróquia Santa Cruz

Após cinco anos de ausência em razão da pandemia de Covid-19, Barueri receberá o espetáculo “Paixão de Cristo 2024 – O Amor de Cristo nos Uniu”, projeto teatral que está na vigésima edição e é encenado por jovens artistas do município. Na última apresentação, ocorrida em abril de 2019, 7 mil pessoas compareceram ao espetáculo ao ar livre no Parque Municipal Dom José.

As apresentações ocorrerão nos dias 29 de março (Sexta-feira Santa) às 20h; 30 de março (Sábado de Aleluia) às 16h; e 31 de março (domingo de Páscoa) às 16h e às 20h. A entrada é franca. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria da Praça das Artes a partir do dia 13 de março (quarta-feira), das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira. Serão disponibilizados até cinco ingressos por CPF.

Encenado anteriormente no Teatro Municipal de Barueri, o espetáculo voltará a ser apresentado em espaço fechado: “o Teatro da Praça das Artes oferece um ambiente ideal para a realização da Paixão de Cristo. O conforto do teatro, a estrutura moderna e a tecnologia de ponta garantem uma experiência única para o público barueriense, elevando a qualidade do espetáculo e consolidando sua importância cultural no calendário oficial da cidade”, afirma Dimas Campos, diretor geral do espetáculo.

Elenco especial

Neste ano, a cantora barueriense Marília Lopes, destaque no concurso The Voice em 2017 e 4º lugar no último Femupo (Festival de Música Popular de Barueri), participará pela 9ª vez. “Farei pela primeira vez o papel de Maria. Será uma honra, pois sou muito devota de Nossa Senhora. É um presente inestimável poder viver essa experiência de atuar e cantar”, afirma ela, que compôs uma música em parceria com Felipe Oliveira, diretor musical do espetáculo.

Luísa Sabino está a cargo da direção de dança da trupe, que tem mais de 100 participantes entre atores, dançarinos e músicos. Estão ensaiando desde o início de fevereiro no Senai Barueri aos domingos e conta com oficinas de teatro e dança em espaços diversos para a preparação do elenco.

A iniciativa dessa produção é da Paróquia Santa Cruz, que fica na avenida Lourenço Zácaro, 15 – Jardim São Silvestre (Cruz Preta), cujo titular é o padre Márcio José Pereira.

Serviço

Espetáculo “Paixão de Cristo 2024 – O Amor de Cristo nos Uniu”

Local: Praça das Artes de Barueri

Endereço: rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jd dos Camargos

Apresentações: