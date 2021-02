Parque Shopping Barueri aumenta o seu mix de lojas na praça de alimentação. Shopping tem cuidados de prevenção ao Covid-19 aumentados, com bastante segurança

Uma das melhores horas da visita ao shopping, é frequentar, com segurança, a praça de alimentação para uma boa refeição. Pensando nesse momento especial, o Parque Shopping Barueri busca ampliar cada vez mais as suas opções de restaurantes e serviços.

Hoje, o espaço conta com 35 opções gastronômicas entre os tradicionais fast foods e comidas caseiras. Com a facilidade e rapidez que uma praça de alimentação oferece ao público.

Recentemente, o empreendimento ganhou quatro lojas que atendem os mais diferentes gostos. O Jeronimo do Grupo Madero, por exemplo, é uma das novidades. Com burgers feitos na hora com ingredientes frescos e naturais, a hamburgueria já vem conquistando o gosto do público.

Os doceiros de plantão, vão se sentir em casa com a última inauguração do Parque Shopping Barueri, a Mr. Baked. A loja conta com 7 sabores diferentes de cookies de lambuzar os dedos. A loja conta com o tradicional Mr. Baked, um cookie amanteigado com uma enorme quantidade de gotas belga, além de, Nutella, Eclipse, Ninho, Doce de Leite, Brigadeiro e Red Velvet.

Quem é fã de um gelato vai adorar conhecer a Ice Roll, que conta com sorvetes feito na hora, com ingredientes fresquinhos e massa aerada, garantindo uma textura única. Sem contar com todo charme que envolve sua preparação, que é feita na chapa, um show à parte para os clientes.

Quem gosta da comida mineira, vai se encontrar na Cheirin Bão, que junta o conceito de empório e cafeteria em um só lugar. O espaço conta com diferentes tipos de cafés especiais, de edição limitada e saca premiada. O Mió Que Tá Tenu, por exemplo, é um Blend cereja descascado com natural, trazendo uma bebida encorpada, de acidez média alta e notas cítricas. Já no empório, o cliente poderá encontrar o melhor de Minas Gerais para levar pra casa, desde doces e cachaças artesanais, produtos para presentear.

O empreendimento segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Serviço:

Parque Shopping Barueri

Endereço: Rua General de Divisão Pedro R. da Silva, 400 – Nova Aldeinha – 06440-180 – Barueri – SP

Horário: 10h às 22h – lojas e 11h às 22h – praça de alimentação

