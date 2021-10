Informe Publicitário: Parque Shopping Barueri comemora Mês das Crianças com programação especial

Foto: Divulgação

Teatro de ventríloquo e outras atrações gratuitas agitam a data

Pensando em deixar o Dia das Crianças ainda mais divertido, o Parque Shopping Barueri preparou uma programação especial para os pequenos. Além de diversas opções durante o mês de outubro, no dia 12/10 o empreendimento recebe o Teatro Encantado, com apresentação de Yakko Sideratos, o ventríloquo mais famoso do Brasil.

Yakko é ator, humorista, hipnólogo e carrega consigo seu boneco Petráki, que faz muito sucesso entre crianças e adultos. Ele ainda possui outros bonecos como Kimon e o bebê Vitinho. O ventríloquo é o único do Brasil a atuar com dois bonecos ao mesmo tempo e faz o show brincando com a plateia. O portfólio de Yakko pode ser conferido no link: https://www.youtube.com/watch?v=lChqJO3Onac

Além do espetáculo, outras ações acontecem das 14h às 17h na data para animar os pequenos:

Cozinha Divertida com o Ex-Masterchef Renato Bueno às 14h. Para participar o cliente deve se inscrever no site www.parqueshoppingbarueri.com.br. Oficina gratuita para crianças de 4 a 12 anos. Vagas limitadas.

Presença da Flora e do mascote da Neo Geo

Distribuição de algodão doce, pipoca, guloseimas e balões

Meet & Greet com robô de LED de 2,5m às 15h

Camarim Fashion da Praça Kids, para maquiagem e cabelo, em parceria com as lojas BMart, Container Baby, Neo Geo, Oakberry e The Best.

Todos os eventos são gratuitos e o local estará preparado com EVA no piso para que as crianças possam assistir à peça sentados. Não é necessário se inscrever, e o público poderá se acomodar por ordem de chegada.

O Parque Shopping Barueri ainda recebe, até dia 24/10, a atração Mundo Mágico, que conta com um circuito de passarelas e escorregadores. O brinquedo é para crianças de 1 a 13 anos e os que tem acima de quatro anos não precisam de acompanhante.

A atração tem bilheteria:

De 1 à 15 min: R$15,00

De 16 à 25 mim R$ 20,00

De 16 à 30 min: R$30,00

Acima de 30 min: R$5 a cada 5 minutos adicional, cobrado por combo de 5 após 30 minutos

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas das 10h às 22h e segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Serviço:

Apresentação do Ventríloquo Yakko Sideratos

Data: 12 de outubro

Horário: 16h

Local: Coworking, Piso L2

