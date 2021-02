Parque Shopping Barueri conta com atividades diferenciadas para a época de Carnaval, com segurança sanitária

O Parque Shopping Barueri realiza, de 13 a 16 de fevereiro, diversas ativações de carnaval para que essa data tão adorada não passe em branco. Durante esses dias, as lojas do empreendimento contarão com atividades especiais para divertir a família.

Garantindo a diversão, a Flora, mascote do Parque Shopping Barueri estará presente nos dias 15 e 16 de fevereiro das 12h às 20h para um meet&greet com a criançada.

Para os pequenos, a diversão não tem hora para acabar. Entre os dias 13 a 16 de fevereiro das 15h às 19h, o Praça Kids contará com atividades temáticas para crianças de todas as idades. Acompanhe a programação:

· 13/02 – Oficina Cabelos Coloridos;

· 14/02 – Oficina Cavalinho;

· 15/02 – Oficina Criativa (Bijuteria e Barquinho);

· 16/02 – Pintura Facial;

· 17/02 – Oficina Tie Die (máscaras).

No dia 13 de fevereiro, os AUmigos também estarão prontos para folia. A Feira de Adoção Adote um Amor, em parceria com a ONG “Vira Lata Vira Amigo”, que oferece aos visitantes a chance de encontrar um novo companheiro estará temática e cheia de animação.

Importante ressaltar que todos os peludinhos presentes no evento são resgatados das ruas pela ONG parceira e já estão previamente castrados, vermifugados e vacinados, o que assegura o bem-estar, segurança e saúde dos pets. Como forma de garantir a adoção responsável, as pessoas que desejam adotar precisam ser maiores de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores da feira.

Quando o assunto é diversão em família, o Cinépolis entra em cena. Com 9 salas dentro do empreendimento, o espaço conta com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior, garantindo diversão para todos os gostos e bolsos. E para animar a folia, o mall contará com a ação “Carnaval na Pipoca”, uma promoção exclusiva que acontece entre os dias 15 e 17 para todos os visitantes.

Durante os dias de ativação, estarão espalhados pelo empreendimento totens da promoção. O visitante que estiver fantasiado ou usar um filtro de carnaval inspirado em filmes e postar a foto nas redes sociais marcando o empreendimento (@parqueshopbarueri) e a Cinépolis (@cinepolisbrasil), ganharão desconto de 50% no valor do ingresso + 15% de desconto no Combo Amigo Doce, composto por pipoca grande doce ou salgada e 2 refrigerantes de 1.000ml e o estacionamento grátis para poder aproveitar o carnaval de maneira segura e divertida curtindo os lançamentos nas telonas.

Para garantir a gratuidade é preciso retirar o ticket de estacionamento na entrada, pois não será válidada as modalidades de pagamento automático. Consulte o regulamento no site do shopping.

Para os maiores, o Parque Shopping Barueri conta com o Neo Geo Family, que com 9 lojas ativas é considerado o maior complexo de entretenimento indoor do Brasil. E as atividades não acabam, na terça-feira, 16 de fevereiro às 17h, a família toda poderá aproveitar uma edição especial do Barueri Music, comandado pelo músico RonaldoSax, que deixará a praça de alimentação mais animada com um repertório de marchinhas de carnaval.

O empreendimento segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

###

Serviço:

Parque Shopping Barueri

Endereço: Rua General de Divisão Pedro R. da Silva, 400 – Nova Aldeinha – 06440-180 – Barueri – SP

Horário: 10h às 22h – lojas e 11h às 22h – praça de alimentação