Parque Shopping Barueri inaugura atração Passeio nas Estrelas

Foto: Divulgação

Evento seguirá todos os protocolos de segurança para garantir o cuidado com os pequenos aventureiros

O Parque Shopping Barueri recebe, até o final de junho, a atração Passeio nas Estrelas. O evento com a temática espaço sideral reunirá um circuito lúdico que inclui atividades como escorregadores, torre elástica e passarela. A atração recebe crianças de até 14 anos de idade, sendo que de 0 a 3 anos deverão entrar acompanhada pelos pais ou responsáveis.

Para garantir a segurança dos pequenos aventureiros, todos os protocolos de segurança serão reforçados, o distanciamento será exigido na fila de entrada, com demarcações de 1,5m entre os clientes. Dentro do espaço, a lotação máxima permitida será de 35 crianças, o que garantirá uma área de 5,6m² por criança, medida superior a recomendada.

As regras válidas para a permanência no empreendimento também serão exigidas durante a diversão, sendo obrigatório o uso de máscara e o aferimento de temperatura em todos os clientes, sendo permitido o acesso ao espaço somente aqueles que apresentarem parâmetros dentro da normalidade.

Para reforçar ainda mais a segurança, uma higienização completa do brinquedo será feita 2 vezes por dia, nas áreas internas, com sistema borrifador, no qual uma solução de álcool 70% será dispersada em todas as estruturas e pontos de contato.

Acompanhe os valores para embarcar nessa jornada de outro mundo:

Até 15min ____ R$20,00

de 16 a 20min ___ R$25,00

de 21 a 25min ___ R$30,00

de 26 a 30min ___ R$30,00 (promoção)

de 31 a 40min __ R$40,00

de 41 a 45min__ R$45,00

de 46 a 50min___ R$50,00

de 51 a 55min __ R$55,00

de 56 a 60min___ R$60,00

a cada 5min extras __ R$5,00

O empreendimento segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Serviço:

Parque Shopping Barueri

Endereço: Rua General de Divisão Pedro R. da Silva, 400 – Nova Aldeinha – 06440-180 – Barueri – SP

Horário: 10h às 22h – lojas e 11h às 22h – praça de alimentação

Evento Passeio nas Estrelas

Local: Praça de Eventos

Horário: De segunda a sexta das 12h às 22h, sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

