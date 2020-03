Parque Shopping Barueri – pertinho de Alphaville, vale a pena conhecer!

Atualmente, os serviços estão ganhando mais espaço dentro dos centros de compra para atender o consumidor que precisa aproveitar o pouco tempo disponível, e fazer tudo em um único lugar. Pagar contas, comprar medicamentos, ter acesso à serviços de costura, cartório e academia são algumas das facilidades que o Parque Shopping Barueri disponibiliza aos seus clientes.

Cuidar da beleza, por exemplo, é fácil no Parque Shopping Barueri. Além da Máxima Hair, o shopping também possui a Menphis Tattoo e Barbearia, e também uma unidade da EspaçoLaser. Pagar as contas e sacar dinheiro também é simples, pois o empreendimento possui uma agência bancária e caixas eletrônicos 24 horas, além da Lotérica Barueri.

O Parque Shopping Barueri também conta com uma unidade do Sense Spa – primeira franquia brasileira especializada em Terapias Manuais com base na Medicina Tradicional Chinesa. No segmento de saúde e cuidados, os clientes encontrarão no empreendimento a Clínica de Olftamologia Vedere, que oferece tecnologia de ponta para exames e tratamentos oftalmológicos.

Também no ramo da beleza, o empreendimento inaugurou recentemente uma unidade da Laser Fast, um tratamento de depilação com laser de diodo – um dos métodos mais eficazes do mercado de estética para a eliminação dos pelos indesejados de forma definitiva. O espaço conta com 41m² divididos em ambientes individualizados, proporcionando maior conforto aos seus clientes.

Visando otimizar cada vez mais o tempo do consumidor, o centro de compras também conta com o Tabelionato da Aldeia. Outros serviços oferecidos pelo empreendimento são: 5àSec Lavanderia, Costurate, Smart Fit, Unisa, além da DayWash que realiza serviços completos de limpeza em veículos.

Além da gama de serviços, o shopping traz a rede de cinemas Cinépolis, com 09 salas, sendo 02 VIP. Os preços variam de R$28,00 a R$36,00 a inteira (dependendo do dia e horário disponível).

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando 293,2 mil m² de ABL (área bruta locável) de 15 empreendimentos: Parque Shopping Barueri, Cascavel J.L. Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. O grupo é reconhecido pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de 2.000 lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.