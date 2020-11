Parque Shopping Barueri promove exposição informativa sobre o Novembro Azul

Foto: Divulgação

O espaço estará aberto para visitação durante todo o mês de conscientização do câncer de próstata

Para trazer conscientização e promover a causa do Novembro Azul, o Parque Shopping Barueri, traz pela primeira vez, uma exposição com conteúdo sobre o câncer de próstata, a importância de sua prevenção, assim como, a conscientização da realização do exame preventivo. Informações sobre tratamentos e números de estatísticas da doença, também farão parte da exposição.

O espaço está localizado ao lado da loja Le Biscuit, no piso L2. A visitação é gratuita e funciona de segunda a sábados das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h.

O Parque Shopping Barueri também contará com a parceria especial da Smart Fit para abraçar essa data tão importante. Buscando promover a conscientização da doença, a academia promoverá um aulão de dança no sábado (14/11), das 10h às 12h. A aula será aberta para todos os públicos e não necessita de inscrição prévia para participação.

Além disso, o evento contará com alguns parceiros que farão a divulgação de seus produtos como a Now Nutrição Esportiva, a Viva Saúde Marmitaria além de contar com a presença de uma nutricionista Esportiva para tirar todas as dúvidas. Durante o aulão, a Menphis Tattoo também sorteará um voucher de corte de cabelo e barba.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h. O uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

