Informe Publicitário – Parque Shopping Barueri promove Gincana com o Papai para o Dia dos Pais. Inscrições abertas

O Parque Shopping Barueri sabe a importância de viver o presente ao lado de quem se ama, pois só no agora é possível aproveitar momentos inesquecíveis e fortalecer as relações, incluindo entre pais e filhos. Pensando nisso, o empreendimento irá promover a Gincana com o Papai, evento em comemoração ao Dia dos Pais que acontecerá dia 06/08 a partir das 15h.

A ação de Dia dos Pais é gratuita e para se inscrever, basta acessar AQUI. As atividades desenvolvidas na gincana buscam promover uma experiência em família que estreitam o laço de amor e afeto criando uma narrativa emocional entre pais e filhos.

Entre as atividades, pai e filho poderão brincar de quebra-cabeça em dupla, bolinha na colher, gol às cegas e dinâmica do homem-aranha e no final, ambos serão premiados com uma medalha!

Para o grupo General Shopping & Outlets do Brasil, comemorar em família é o que sempre fará o Dia dos Pais um momento especial. O grupo acredita que o Dia dos Pais deve ser comemorado ao lado de quem sempre exerceu esse papel na vida da pessoa, não importa gênero nem sangue, mas sim a história que construíram e constroem no presente.

Serviço

Gincana com o Papai

Data: 06/08/2022

Horário: Sessões às 15h, 16h e 17h.

Local: Coworking, piso L2.

Evento gratuito com inscrições até o dia 04/08 no SITE

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping Campinas, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar aqui.