Informe Publicitário: Parque Shopping Barueri recebe apresentações culturais em comemoração ao Natal

Foto: Divulgação

Integrando a programação natalina preparada pelo Parque Shopping Barueri, o empreendimento recebe, nos dias 10, 11 e 18 de dezembro, novas apresentações culturais para deixar o mês ainda mais especial. No dia 10, o Coral do Instituto Pio X se apresenta às 19h na Praça de Alimentação. A finalidade da Proposta Pedagógica do São Pio X é a formação integral da criança, do adolescente e do jovem, proporcionando o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças. Estão presentes no método de ensino, Educação Humanista – Cristã, Educação Financeira e Inglês.

Nos dias 11 e 18 de dezembro, o Shopping recebe a apresentação Flash Mob do Coletivo Manifesto, com a coreografia Prelúdio, por Ravi Assis (Idealizador e coreografo do Coletivo Manifesto) já apresentada uma única vez na praça de alimentação do empreendimento. Trata-se de uma introdução do Coletivo Manifesto ao público que assiste as primeiras performances feitas pelo grupo desde sua criação em junho de 2021. O conceito da coreografia se baseia em mostrar ao público o que o coletivo pode trazer daqui para a frente com seus conceitos e estilos manifestados pela arte da dança, por isso chamada de prelúdio. A apresentação será às 17h ao lado da decoração natalina.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas se segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 14h e segue respeitando protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório. Medidas como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja também estão sendo tomadas.

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.