Parque Shopping Barueri recebe exposição do artista colombiano Cruz

As obras estarão no empreendimento até 15 de janeiro

Parque Shopping Barueri recebe a exposição de arte abstrata "Frequências Dimensionais", do artista colombiano Cruz, de 20 de outubro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.

Cruz é formado pela Escola de Belas Artes do Instituto Popular de Cultura da cidade de Cali, na Colômbia em 2013, e desde então desenvolve técnicas e experiências com a arte. Um artista visual e sonoro, Cruz vem pesquisando sobre frequências, integrando arte, ciência e tecnologia em sua formação acadêmica. Com isso, criou uma máquina registrada e patenteada, que pinta através de sons, gerando assim, uma estimulação sensorial do ser.

A pedido de sua esposa brasileira, Cruz criou uma série de trabalhos baseados nos sons de pássaros brasileiros, sensibilizando o público sobre a importância da proteção ambiental. Suas obras de diferentes séries estão na França, Suécia, Itália, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, México e vários países da América do Sul.

Na exposição no shopping, o público poderá conferir as criações desta série de perto e se inspirar com os movimentos e cores únicas do artista.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h. O uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Serviço:

Período: De 20/10/20 a 15/01/2021

Local: Piso L2 – Coworking

Horário: De segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 20h

Entrada Gratuita