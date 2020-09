Participe do Therapy Day no dia 12

Em maio de 2019, a instrutora de ThetaHealing® Graciete Cavalheiro, durante suas formações em Montana – Estados Unidos, idealizou um evento de Terapias Integrativas que fosse de fácil acesso para todos. Assim surgiu o Therapy Day.



Este lindo evento conta com participação da Promotora de Eventos Andressa D’Angelo e da Terapeuta Integrativa Sidneia Ribeiro e estava previsto para o dia 14 de março em Barueri – São Paulo, mas, por conta da pandemia do novo corona vírus, ele foi cancelado presencialmente. Com o intuito de levar um pouco para todos a magnitude desse evento, a opção do on-line foi nossa escolha, com pequenas adaptações.

Vamos abordar temas como:

Desafios de manter uma dieta saudável nesse período;

Como manter uma rotina de atividade física;

Benefícios da Massagem para esse momento;

Terapias Integrativas uma nova abordagem para a saúde mental e emocional;

Dicas e a importância de meditar

Além de temas como:

ThetaHealing;

Iridologia;

Barras de Access;

Constelação Familiar;

Reiki.

Idealização: Graciete Cavalheiro

Organização: Andressa D’Angelo e Sidneia Ribeiro

Apoio: Mary Rios, Sapataria Ophicina dos Calçados, Akor e Meninonas SA.

Pensando em como poderíamos contribuir nesse momento, o valor solidário de R$10,00 será revertido em cestas básicas para a Rede Oeste.