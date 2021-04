A partir desta segunda-feira, alunos da rede receberão ovos Páscoa com total segurança

Foto: Suseli Honório/ PMB

Por conta do fechamento das escolas em decorrência da antecipação dos feriados, os estudantes da rede de Barueri receberão os ovos de Páscoa a partir desta segunda-feira, dia 5 de abril.

Os caminhões já descarregaram os 70 mil ovos de Páscoa ao longo da manhã da quarta-feira, dia 31.

De acordo com o secretário de Educação, Celso Furlan (foto), a intenção é proporcionar uma Páscoa mais doce e alegre para os alunos, no entanto, durante a entrega a orientação é seguir todas as recomendações sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.

Para a segurança de todos, as escolas estão organizando logísticas para a organização de filas, respeitando o distanciamento. Para diminuir a movimentação na hora da entrega, as escolas divulgarão aos pais a data e os horários para o comparecimento à unidade por série escolar.

Os avisos sobre as entregas acontecerão pelos grupos de whatsApp das escolas e os demais meios de comunicação utilizados em cada uma das unidades de ensino.

No total serão entregues 70 mil ovos de Páscoa distribuídos, inclusive, para alunos com intolerância à lactose ou açúcar, sendo esses ovos especiais.

As crianças internadas no HMB (Hospital Municipal de Barueri), bem como em algumas entidades assistenciais, também receberão os ovos de chocolate.