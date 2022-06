A partir de hoje, 11 de junho – Gratuito – Alpha Square Mall apresenta novas atividades para o Kids Club nos sábados do mês de junho

O Kids Club do Alpha Square Mall tem sido uma opção de lazer na programação de passeio das famílias que têm crianças na região de Alphaville. A atração gratuita promovida pelo shopping acontece aos sábados e sempre apresenta atividades lúdicas aos pequenos, estimulando corpo e mente.

As brincadeiras são das 12h às 17h e durante o mês de junho estão previstas: circuito com obstáculos, bolhas de sabão gigante, caça ao tesouro, desenhos para colorir, danças e coreografias, roda de cantigas, contação de histórias, paraquedas colorido, arte com pompom, tatuagem decalque, atividades com músicas, além de oficinas de arte com papel, com tinta, entre outras.

“O Kids Club tem atraído um público cada vez maior, que tem se tornado fiel aos finais de semana, preenchendo nosso jardim com diversão em família. Além disso, os adultos curtem as opções gastronômicas do shopping, fazem compras, cuidam da saúde e bem-estar enquanto a garotada se diverte com os monitores da programação, em segurança”, comenta Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall.

Considerado o shopping jardim de Alphaville, o empreendimento foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia e serviços, tais como: Pizza for Fun; Bar do Alemão; D’Aldeia Restaurante; Dom Poke & Sushi; Fredio’s Steakhouse; Real Burguer; a doceria Cacau Show; cafés e empórios; lojas especializadas em vinhos; boutiques no segmento de moda e espaços com serviços de estética, beleza e bem-estar.

Kids Club no Alpha Square Mall

Atrações gratuitas

Horário: das 12h às 17h

Dia 11 de junho - Brincadeiras de época; Circuito com obstáculos; Oficina de arte com papel; Bolhas de sabão gigantes; Caça ao tesouro.

Dia 18 de junho - Oficina de arte com tintas; Circuito com obstáculos; Brincadeiras animadas; Desenhos para colorir; Danças e coreografias; Roda de cantigas;

Dia 25 de junho - Contação de histórias; Paraquedas colorido; Esculturas em balões;

Arte com pompom; Tatuagem decalque; Brincadeiras com músicas.

Site: www.alphasquaremall.com.br

Marketplace: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br