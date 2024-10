Personagens do filme Divertidamente serão atração especial do Alpha Square Mall para as famílias no próximo sábado

Foto: Divulgação Shopping promove duas sessões de fotos gratuitas com a dupla Alegria e Tristeza, em programação que comemora o mês das crianças. Além disso, os pequenos poderão se divertir com o tradicional Kids Club, repleto de brincadeiras e oficinas temáticas. O Alpha Square Mall, em Alphaville, promoverá uma programação gratuita super especial no próximo sábado, 19 de outubro. O empreendimento terá a presença dos personagens Tristeza e Alegria do filme Divertidamente, para fotografarem com as famílias em duas sessões: às 12h30 e às 14h45. Além da presença especial da dupla de Divertidamente, quem passar pelo mall das 13h às 17h, poderá se divertir com a programação do Kids Club. O evento gratuito já se tornou referência em lazer para as famílias da região e cidades próximas, como São Paulo. A atração é voltada para crianças de diversas idades, com brincadeiras lúdicas e interativas que incentivam a criatividade e o desenvolvimento da coordenação motora, garantindo momentos de diversão aos participantes. Haverá oficina sensorial com água, jogos em equipe, desenhos para colorir, circuito de obstáculos, entre outras brincadeiras. Enquanto os pequenos se divertes, os adultos podem desfrutar das opções gastronômicas do Alpha Square Mall, dos serviços, fazer compras, cuidar da beleza e do bem-estar. O mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros. Alpha Square Mall – especial Mês das Crianças – grátis Atração dia 19 de outubro Presença dos personagens Divertidamente: sessão de fotos em dois horários, das 12h30 às 14h e das 14h45 às 16h15 Kids Club Quando: sábado Horário: das 13h às 17h Dia 19/10 Oficina sensorial com água Circuito de obstáculos Jogos em equipe Desenhos para colorir Brincadeiras animadas Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook Telefone: 11 2664-0406 Avenida Sagitário, 138 – Barueri Site: www.alphasquaremall.com.br