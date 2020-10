Pertinho de Alphaville, o Parque Shopping Barueri promove ação especial no dia de Halloween

As inscrições são gratuitas e estão abertas até esta quinta-feira

O Parque Shopping Barueri vai garantir a diversão das crianças no próximo dia 31, com a ação Halloween no Parque. Com a brincadeira “Doces ou Travessuras”, a criançada fará um percurso por nove lojas para comemorar a data. O evento é totalmente gratuito e destinado a crianças de 2 a 12 anos.

Em 5 sessões com duração de aproximadamente 1 hora, os pequenos serão conduzidos durante o percurso, e em cada loja receberão os doces da ação. Para prosseguir, as turmas terão que responder misteriosas e divertidas charadas e descobrir o novo destino.

As lojas parceiras da ação são BMart, Cacau Show, Cheirin Bão, Chiquinho Sorvetes, Container Baby e Kids, DMK Kids, Le Biscuit, Piticas, Praça Kids, Smart BR, Sodie, Sonda, Ticos e Ticas.

Para o cliente que deseja participar, basta se inscrever no site https://www.parqueshoppingbarueri.com.br/, informando o nome do responsável, nome do participante, idade, endereço, telefone, e-mail e fantasia da criança. As inscrições estão abertas até quinta-feira, 29/10 e as vagas são limitadas.

Horário das sessões: 10:30 – 12:00 – 13:30 – 15:00 – 16:30

Ponto de encontro: Praça de Eventos

Obrigatório a presença de um responsável.

Para participar da ação será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e utilização de álcool em gel no acesso às lojas. O evento é gratuito.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 14h às 20h. O uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

###

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando 293,2 mil m² de ABL (área bruta locável) de 15 empreendimentos: Parque Shopping Barueri, Cascavel J.L. Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. O grupo é reconhecido pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de 2.000 lojistas. Para mais informações, basta acessar o site .