Pets esperam um novo lar em feira de adoção promovida pelo Parque Shopping Barueri, neste sábado

Foto: Divulgação

Para quem está à procura de um novo AUmigo, o Parque Shopping Barueri terá uma excelente oportunidade neste fim de semana. No dia 21 de novembro, sábado, o mall retoma as atividades da Feira de Adoção Adote um Amor, em parceria com a ONG “Vira Lata Vira Amigo”, que oferece aos visitantes a chance de encontrar um novo companheiro.

Todos os animais presentes no evento são resgatados das ruas pela ONG parceira e já estão previamente castrados, vermifugados e vacinados, o que assegura o bem-estar e a segurança e saúde dos pets. Como forma de garantir a adoção responsável, as pessoas que desejam adotar um peludinho precisam ser maiores de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores da feira.

A feira de adoção tem entrada gratuita e acontece das 11h às 17h, próximo ao Cartório da Aldeia. As adoções são totalmente livres de taxas, cabendo ao adotante garantir o cuidado e amor que todo pet precisa.

A entrada no espaço será controlada visando garantir o distanciamento social, e também será obrigatório o uso de máscara facial o tempo todo e utilização de álcool gel.

Para facilitar a vida de pets e tutores, o shopping também conta com lojas que vendem acessórios para os animais de estimação. Na Daiso e no Sonda Supermercados, por exemplo, o público encontra diversos mimos e brinquedos divertidos e, para garantir a segurança do peludinho, o quiosque Empório do Aço possui tags de identificação personalizáveis com pingentes lindos para a coleira do seu novo amigo de quatro patas.

Serviço:

Feira de Adoção Pet no Parque Shopping Barueri

Data: sábado, 21 de novembro

Horário: das 11h às 17h ou até a última adoção

Local: Cãoleria, Piso L2