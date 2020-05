Pilotos de Alphaville, Fontoura e Bianchini, participam na quinta (21), da Live da SFI CHIPS

São Paulo, 19 de maio de 2020 – Com algumas provas do calendário nacional de Rally Cross Country com datas remarcadas – Rally RN1500 (21 a 25/7 – Rio Grande do Norte), Rally Jalapão (26 a 29/8 – Tocantins) e Sertões (7 a 15/11 – São Paulo ao Ceará) -, os pilotos de Alphaville, Glauber Fontoura (FD Rally Team) e Fabrício Bianchini (Bianchini Rally/Power Husky) não param de receber ligações e mensagens por aplicativo de competidores confirmando ou “costurando” a participação para o segundo semestre. São vários detalhes para o retorno pós-pandemia, como testes e acertos das máquinas, logística, preparação do time, uma vez, que além de competidores, são chefes de grandes equipes. É sobre esses planos e muito mais que ambos vão contar na Live desta quinta-feira, 21, às 19 horas, no Facebook @sfichips.

Desde o início de abril, a SFI CHIPS, líder em soluções de alta performance de veículos, vem realizando Lives (no Instagram e Facebook) com grandes nomes do off-road e também das pistas. Já participaram Paulo Salustiano, Edu Piano, Youssef Haddad, Weidner Moreira e Clayton Prado. “Essa semana vou conversar com o Glauber e o Fabrício, que além de pilotos com vasta trajetória nos ralis e títulos, vão poder contar também sobre como é comandar as equipes, como funciona os bastidores e quais serão as novidades para o retorno às competições”, explica Márcio Medina, diretor da empresa.

Além de compartilharem a mesma paixão por velocidade e ralis, ambos são do Rio Grande do Sul, mas residem há anos em Barueri (SP), e suas respectivas equipes foram premiadas por duas vezes como Melhor Equipe do Sertões. Fontoura nascido em Alegrete e tem mais duas décadas de off-road, entre os títulos é pentacampeão brasileiro e também do Sertões (três na Super Production, um na Pró Brasil e um na Production T2) e comanda a maior equipe do grid há três temporadas, a FD Rally Team. Gaúcho de Porto Alegre, Bianchini consolidou sua trajetória nas motos, e são mais de 25 anos competindo, sendo o último título em 2018, como Campeão Brasileiro de Rally Baja (Production Aberta). Mas também compete pilotando carros, UTVs e Buggy V8. Há 15 anos chefia a Bianchini Rally, que têm parceira com a Power Husky/Husqvarna do Brasil, desde 2019.

Sobre a empresa – A SFI CHIPS trabalha com desenvolvimento tecnológico focado em soluções customizadas, também conhecidas como chip de potência, reprogramação de ECU ou chiptuning. Com 12 anos de atuação no mercado, tornou-se referência em desenvolvimento de reprogramações de alto desempenho, sobretudo no segmento 4X4, tanto que, por meio de seus clientes, já conquistou 16 títulos no Rally dos Sertões, em categorias diversas.