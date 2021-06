Plataforma InovAção Barueri está com novos pré-incubados e mais funcionalidades

Foto: Benjamim Sepulvida/Secom

O mundo da inovação tecnológica nas empresas e no poder público tem sido cada vez mais dinâmico por proporcionar maior desenvolvimento em quase todos os setores da sociedade. Em Barueri, os empreendedores que querem transformar boas ideias em negócios contam com os serviços da plataforma virtual InovAção Barueri, que acaba de melhorar ainda mais as funcionalidades do seu site, trazendo novidades sobre a TV InovAção, os serviços de Pré-incubação, além de outras informações.

A InovAção Barueri, ou Centro Tecnológico de Desenvolvimento, Pesquisa e Incubadora de Empresas, é um serviço da Prefeitura que oferece meios para o desenvolvimento de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação.

Além disso, é um espaço de interação para: 1) desenvolver soluções e benefícios socioeconômicos para a sociedade a fim de melhorar a qualidade de vida da população; 2) alavancar a prosperidade econômica; 3) fomentar o uso de tecnologias de alto custo e difícil acesso; 4) incentivar empreendedorismo e o desenvolvimento diversificado de soluções criativas para os problemas da cidade.

Pré-incubação

Um dos serviços oferecidos pela InovAção Barueri é o de pré-incubação. Trata-se de ambientes que dão apoio a empreendedores para transformar ideias de negócios em empresas formalizadas juridicamente. Para isso, são utilizados serviços de consultoria técnica e mercadológica, mentoria, assessorias, cursos e amparo institucional.

“Estudantes, professores, empresários ou qualquer cidadão que tenham uma ideia inovadora podem cadastrá-la no site InovAção Barueri e serão auxiliados a identificar a viabilidade do projeto e o seu desenvolvimento”, explica Erika Alves de Araújo, coordenadora de Comunicação e Projetos de Inovação do CIT (Centro de Inovação Tecnológica). Para o cadastro é preciso acessar a plataforma InovAção Barueri e seguir os passos indicados.

Atualmente existem quatro pré-incubados que recebem todo o suporte para que seus projetos se transformem em empresas com um CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) constituído. Por causa da pandemia do coronavírus, o processo está sendo realizado totalmente on-line.

A startup “Bairros Inteligentes” está recebendo serviço de mentoria da InovAção Barueri como pré-incubada. A ideia da startup, que está em processo de viabilização, é a de instituir um Plano Estratégico de Transformação Digital em Barueri, através dos bairros da cidade. Pelo plano, que se orienta com informações do poder público e com a interação e o engajamento da população, são desenvolvidas metodologias de análise das vocações econômica e social e é proposta uma programação de desenvolvimento local, com projetos de fomento econômico tanto privados quanto público.

De acordo com Josué de Menezes, gestor do projeto Bairros Inteligentes, está em avaliação qual será a primeira ação prática do projeto. Uma delas deverá ser a formação de Gestores de Bairros Inteligentes por intermédio de um curso. Uma outra, seria a de fomentar iniciativas que gerem trabalho e renda, sobretudo em tempos de pandemia, mas “o ideal é definirmos juntos com a população e o poder público, já que temos a metodologia para isso”, destaca.

“Barueri é fantástica, considerando a maturidade do ambiente de negócios e demandas de geração de trabalho e renda, considerando também se tratar de uma cidade que conseguiu atrair empresas de base tecnológica, a viabilidade desse projeto é muito grande. Além disso, a proximidade com São Paulo favorece a dinamização da economia de forma estratégica e qualificada”, completa Menezes.

A estudante Maria Heloisa Pereira Santos da Silva, junto com um grupo de também estudantes, é outra que tem uma ideia em fase de pré-incubação: um produto de comunicação. “O nosso projeto é uma empresa de social mídia, que vai não apenas gerenciar redes sociais, criar artes, logotipos, editar vídeos, mas também disponibilizar material gráfico e realizar terceirização de sites para todos os tipos de clientes”, resume a estudante, que está terminando o ensino médio.