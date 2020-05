PMs de Barueri salvam bebê de 14 dias que engasgou

Foto: Divulgação 20 BPM-M - Acima, a equipe do salvamento

Na manhã do dia 04 de maio, um sargento que atua na 5ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, município de Barueri em seu horário de folga, salvou a vida do bebê Emanuel de apenas 14 dias.

Pela sede da Companhia, o sargento e sua equipe, foram acionados pela tia do bebê que gritava por socorro e, em seguida, o pai da criança chegou com o filho desfalecido nos braços.

De imediato, e ao analisar a gravidade, o sargento realizou as manobras de desengasgamento, e obteve sucesso em desobstruir as vias aéreas, o que permitiu que o bebê voltasse a respirar. Em seguida, Emanuel doi levado ao Hospital Municipal de Barueri, onde passou por exames e foi liberado.