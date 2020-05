POLICIA MILITAR DESENCADEIA OPERAÇÃO “BARREIRAS POLICIAIS” NA REGIÃO

Foto: Divulgação 20º BPM/M

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do Vigésimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), vem desencadeando a Operação denominada “BARREIRAS POLICIAIS”, com o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre a importância das medidas de prevenção adotadas pelo poder público e de Segurança Pública em toda a circunscrição das cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Itapevi e Jandira.

As barreiras policiais estão sendo realizadas nos locais de grande fluxo de veículos e nos principais acessos das cidades, sendo que os condutores são orientados a reduzirem a velocidade do veículo, acenderem a luz interna e abaixarem os vidros. Tal ação policial tem por finalidade estimular o público a evitar sair de suas residências, a importância do isolamento social e o uso de máscara, sendo essas as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia COVID-19 evitando assim sua proliferação.