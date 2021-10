Praça é mais uma opção de lazer aos visitantes do bairro Bethaville

Foto: Lourivaldo Fio/Secom

A praça localizada no bairro Bethaville, entre as avenidas Guilherme Perereca Guglielmo e Cândida Oliveira das Dores, em frente à escola Emef Estevam Placêncio e ao Rio Barueri, já está em fase de conclusão e passará a ser a mais um espaço de lazer das pessoas que frequentam a localidade.

Com dupla face, a obra compõe uma estrutura construída de ambos os lados da avenida Guilherme P. Guglielmo. Chamam a atenção os contornos da praça, que conta com pistas sinuosas formando um bonito desenho. Dentre essas pistas estão canteiros cujo verde da grama nova divide espaço com o colorido das flores.

O lado direito da praça (no sentido do ginásio, à beira do Rio Barueri) começou a ser construído mais recentemente e está em fase adiantada. Muito em breve ele comporá o visual completo desse novo ambiente de descanso, lazer e relaxamento para a população.

Os serviços vêm sendo empreendidos com o carinho e o cuidado da Secretaria de Serviços Municipais de Barueri (SSM). Quem vai até a praça encontra um ambiente arborizado, com bancos para descanso, lixeiras, elegantes estruturas em metal preto, faixas compostas por pisos blocantes, trazendo mais comodidade para quem pratica caminhada e exercícios ao ar livre. A iluminação em led entrega mais segurança às pessoas no período noturno, além de serem mais duráveis e econômicas.

A nova praça fica em uma área que engloba vários equipamentos municipais, como a já citada a Emef Estevam Placêncio, o ginásio poliesportivo José Corrêa, a Praça dos Estudantes, a Feira Noturna (toda terça, a partir das 17h), a Câmara Municipal, dentre outros. Há também os condomínios verticais que têm atraído cada vez mais famílias para a região.