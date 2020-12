Prefeito Furlan, de Barueri, depois da Covid-19, fala sobre a doença

Foto: Reprodução da ‘live’

No dia 7, o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, declarou em uma ‘live’ que estava voltando ao trabalho depois do tratamento contra a Covid19. Seu retorno ainda não é total, por conta da recuperação, que sabe-se que não é imediata para nenhum doente que recebe alta médica.

Segundo ele, “foram 10 dias, um pior que o outro”. Agradeceu a equipe médica do Sameb liderada pela Dra. Tercia, e disse que precisou de ajuda de oxigênio no período, para respirar. Agradeceu os votos de recuperação de todas as pessoas que se manisfestaram e a todos os médicos que estão trabalhando na rede municipal da cidade, na luta contra a Covid-19.

Depois, ontem, dia 12, seu aniversário, fez uma nova postagem dizendo “quero compartilhar com vocês, essa vontade enorme de viver que está no meu peito”.

Rubens Furlan, que está no seu quinto mandato como prefeito de Barueri, foi reeleito com mais de 85% dos votos válidos no dia 15 de novembro. O município, que poderia ter um segundo turno, não teve pelo percentual de votos a seu favor.

No dia 01 de janeiro, será, portanto, reconduzido ao cargo de prefeito.