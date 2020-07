Prefeito Furlan, de Barueri, recebe doação da empresa Gilbarco Veeder-Root, sediada no Tamboré

Fotos: divulgação

No dia 01, quarta feira, André Gomes, Diretor de Operações, e Cintia Motta, Diretora de RH, da empresa Gilbarco Veeder-Root, sediada no Tamboré/ Barueri, fizeram a entrega da doação de placas acrílicas de proteção, no gabinete do prefeito de Barueri, Rubens Furlan, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Dionísio (foto acima). Foram entregues, neste dia, mais barreiras antivirais à prefeitura de Barueri para serem distribuídas a hospitais e Centros de Saúde da região.

As barreiras foram produzidas na fábrica da Gilbarco Veeder-Root, em Barueri, com material usado na fabricação de suas bombas de combustíveis, inclusive os adesivos que foram criados pela área de comunicação visual da empresa.

A primeira remessa foi entregue à prefeitura, de chapas de acrílico, barreiras antivirais para a recepção e sala de atendimento. Fez parte da ação, a produção de 15 barreiras para a sala de inclusão digital, dividindo as bancadas dos computadores. Esta primeira entrega foi realizada no dia 23 de junho, ao asilo ‘Grupo Vida Barueri’, que fica em Jardim Belval do município.

A ação faz parte do ‘Day of Caring’ iniciativa de responsabilidade social da Gilbarco Veeder-Root, em nível mundial. Ainda este mês, será feita a doação de mais barreiras antivirais à prefeitura de Barueri para serem distribuídas a hospitais e Centros de Saúde da região.

Sobre a Gilbarco Veeder-Root - Produtos testados pelo tempo e aprovados para o futuro. Desde 1865, a Gilbarco Veeder-Root é líder global em equipamentos, tecnologia e soluções integradas para abastecimento de combustíveis e lojas de conveniência. Seus sistemas são projetados para trabalhar de forma integrada proporcionando economia de recursos e maior eficiência. Seja no exterior, no interior, no subsolo ou na nuvem, a Gilbarco tem a solução de abastecimento mais adequada para cada tipo de negócio (www.gilbarco.com.br).