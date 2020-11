Prefeito Rubens Furlan, de Barueri, anunciou que está com Covid19

Foto: Reprodução da Live

Em uma ‘live’, há pouco mais de 2 horas, o prefeito reeleito, Rubens Furlan, de Barueri, comunicou que testou positivo para o Covid-19. E, disse: “Após manifestar alguns sintomas, fiz o exame da Covid-19 e testei positivo. Estou bem, vou vencer mais esta batalha e, para isso, peço que orem por mim e que se cuidem também, pois o vírus ainda não foi embora. Que Deus nos abençoe!

Segundo sua ‘live’, ele fez 45 dias de campanha. Neste período, o prefeito esteve com muitas pessoas. Começou a sentir os sintomas nesta semana e terá que se tratar dentro do período recomendado. Disse que fará repouso absoluto. Chegou a se emocionar quando falou que terá que se afastar por uns dias, mas mostrou-se otimista de que logo voltará a trabalhar. Aproveitou para agradecer a votação com mais de 85% dos votos úteis, que irá conduzi-lo aos seu sexto mandato na carreira de 44 anos de vida pública.