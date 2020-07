Prefeitura de Barueri anuncia estar na fase 3, amarela, conforme regras atendidas do Decreto Estadual

Mapa: Produção Newsville para o Guia Newsville

“De acordo com os critérios do Decreto Estadual nº 64.994, a avaliação da evolução da pandemia (número de casos confirmados, internações e óbitos) e a capacidade de resposta do sistema de saúde (taxa de ocupação de leitos UTI Covid e quantidade de leitos UTI Covid para 100 mil habitantes) qualificam a cidade a retomar as atividades econômicas na forma estabelecida para a fase 3 do Plano São Paulo.”