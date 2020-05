Prefeitura de Barueri – Coronavírus: Boletim de 3 de maio – 03 DE MAIO DE 2020

Com 49 óbitos confirmados e 24 em investigação, Barueri registra 541casos que testaram positivo para Covid-19. No HMB e no PA do Jardim Paulista, 111 pacientes estão internados com sintomas relacionados à doença.