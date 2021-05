Prefeitura de Barueri fará pedágio solidário no Shopping Flamingo para arrecadar doações para pessoas vulneráveis

Secretaria de Cultura e CMDPD organizam a campanha Pedágio Solidário

Entre os dias 13 e 15 de maio acontecerá no estacionamento do S hopping Flamingo, em Alphaville, a campanha PEDÁGIO SOLIDÁRIO.

O evento solidário é uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri e o CMDPD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência) com o apoio do Shopping Flamingo. No estacionamento do shopping serão recebidas doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal em prol das pessoas vulneráveis de Barueri.

A comissão de eventos do CMDPD está à frente da organização da campanha e após a arrecadação todo o material será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Barueri Estrela Guia, coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), que em seguida fará a distribuição para os munícipes.

Serviço:

Pedágio Solidário

Local: Estacionamento do Shopping Flamingo: Al. Araguaia, 762 – Alphaville – Barueri/SP.

Quando: 13, 14 e 15 de maio de 2021 (quinta, sexta e sábado).

Horário: das 10h às 17h