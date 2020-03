Prefeitura de Barueri higieniza terminais e outros pontos da cidade

Foto: Charlis Felix / Segov

Na luta contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) e seguindo as recomendações de combate à pandemia, a Prefeitura de Barueri está higienizando, ou seja, desinfetando os próprios públicos e outros pontos estratégicos de grande movimentação e utilização pelos cidadãos no município. Os serviços foram iniciados na noite de segunda-feira (dia 23) e se estenderão durante a quarentena ou pelo período necessário.

Os trabalhos ocorreram em locais como os terminais do Parque Viana e rodoferroviários do Centro e Jardim Silveira; corrimãos de acesso ao Boulevard e Ganha Tempo, passagem sob a linha férrea da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), plataformas de ônibus da Praça das Bandeiras e em frente aos prontos-socorros, na região central.

A higienização e desinfecção seguem o comando da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), em parceria com a Veolia Proactiva, por meio de equipes com equipamentos específicos e utilização do produto “Peroxy Riccel”, um desinfetante hospitalar e limpador sem odor e corante, compatível com o meio ambiente, registrado na Anvisa e com uso aprovado em hospitais, clínicas, laboratórios, indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e qualquer outro segmento em que processos de desinfecção sejam necessários.

Para aplicação do Peroxy Riccel é necessário o uso de dois caminhões modelo pipa, um caminhão-pipa que transporta a wap (lavadora de alta pressão) e os aplicadores (bombas) costais. “Optamos pelo produto ideal para o combate ao novo coronavírus. Poderíamos usar cloro, por exemplo, mas é bom termos o melhor para limpeza e higiene na cidade neste momento difícil que enfrentamos. Não há medição de esforços, pois temos uma parceria bacana com a Prefeitura, que está preocupada em ajudar a população”, ressaltou Valter de Souza, gerente de operação de serviços da Veolia Proactiva Barueri.

Os trabalhos são realizados no período noturno, inclusive depois das 22 horas, quando os locais ficam mais vazios.

A higienização e desinfecção serão extensivas também ao terminal do Parque Imperial, pontos de ônibus em vias de grande movimentação no Jardim Belval, Alphaville e Tamboré, além de plataformas instaladas em frente aos principais shoppings e Hospital Municipal de Barueri Francisco Moran, na Vila Porto.