Prefeitura de Barueri dá início à elaboração de Plano de Mobilidade Urbana

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Planejamento e melhoria no transporte público, na malha viária, criação e aprimoramento de modais como ciclovias e ciclofaixas. Esses são alguns pontos que farão parte do Plano de Mobilidade Urbana que a Prefeitura de Barueri começa a elaborar por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Investimentos federais

Segundo José Luiz Pinheiro Oliveira, coordenador Técnico de Trânsito do Demutran, o Plano de Mobilidade Urbana é determinado pela Lei Federal nº 12.587/2012. “É um complemento do Plano Diretor do Município no que se refere à mobilidade”, explica.