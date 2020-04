Prefeitura de Barueri orienta: Coronavírus, como fortalecer o sistema imunológico por meio da alimentação

Foto: Jaqueline Maciel/ Secom

Mais do que nunca é hora de repensar a alimentação. Profissionais de nutrição tem feito esse alerta há tempos na tentativa de conscientizar mais e mais pessoas de que afastar doenças pode e deve começar pela boca.

Uma alimentação caseira e com ingredientes bem escolhidos e preparados pode ajudar a fortalecer o organismo contra enfermidades. No atual quadro de pandemia por coronavírus essa regra não mudou, pelo contrário, ganhou ainda mais significado, já que uma boa alimentação é capaz de fortalecer o sistema imunológico, o que ajuda muito para que essa e outras doenças não encontrem terreno para evoluir.

“A alimentação tem um papel muito importante no fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças. Cuidar da ingestão de água e do consumo de frutas, legumes e verduras pode contribuir nesse sentido”, destaca a nutricionista de Barueri, Daniele Menezes Teixeira.

Neste momento em que várias regiões do Brasil decretaram quarentena e as autoridades de saúde apelam para que as pessoas fiquem em casa para conter a transmissão da Covid-19, seria uma boa oportunidade para desenvolver ou fortalecer nas famílias o hábito de fazer a própria comida.

Não é de hoje que os nutricionistas da rede de saúde de Barueri batem nessa tecla. Preparar a própria comida já representa, segundo eles, um importante salto na qualidade da alimentação, além, é claro, de priorizar a ingestão de alimentos frescos e naturais.

“A relação entre alimentação e saúde é bem estabelecida. Ter uma alimentação saudável é um dos fatores determinantes da saúde. O Guia Alimentar para a População Brasileira declara que o primeiro passo para uma alimentação adequada e saudável é fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados (como frutas, verduras, legumes, arroz, raízes e tubérculos, feijões, leite, ovos e carnes) a base da nossa alimentação. O Guia estabelece ainda a importância de desenvolvermos, exercitarmos e partilharmos nossas habilidades culinárias. Esse é o momento de cuidarmos da nossa saúde, em casa, dando à alimentação o espaço que ela merece em nossas vidas”, frisa Priscila Koritar, também nutricionista da rede.

Daniele e Priscila listaram algumas dicas bem práticas para orientar as pessoas nesse sentido. Mas elas ressaltam: “essas são apenas orientações gerais de alimentação saudável. Se a pessoa tiver algum problema de saúde deve seguir as orientações do profissional que realiza seu acompanhamento”.

Para um sistema imunológico forte:

- mantenha o consumo diário de pelo menos uma fruta fonte de vitamina C, como laranja, mexerica, goiaba, kiwi e abacaxi, por exemplo;

- mantenha o consumo diário de pelo menos uma verdura verde escura fonte de vitamina A e ferro, como é o caso da couve, da escarola, da rúcula, do agrião, do espinafre e do brócolis;

- mantenha o consumo diário de pelo menos um vegetal fonte de vitamina A, como abóbora, cenoura e tomate;

- consuma diariamente alimentos fontes de fibras, como frutas, legumes e verduras, cereais integrais (aveia, arroz integral, farinha de trigo integral, quinoa, entre outros), raízes (bata doce, inhame, cará), além de sementes e castanhas, sempre variando entre eles para manter a saúde do intestino;

- consuma regularmente os alimentos considerados potentes para o sistema imunológico, como é o caso do alho, da cebola, da cúrcuma, da canela, do açafrão, do gengibre, do mel e do kefir, entre outros;

- ingerira ao menos 2 litros de água por dia.