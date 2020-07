Prefeitura de Barueri promove quinta ação de distribuição de máscaras e álcool gel

Numa das mais movimentadas avenidas do Engenho Novo (Capitão Francisco César), foi realizada na quinta-feira (dia 16) a quinta ação de distribuição de máscaras, sabonetes e álcool em gel.

Servidores das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e da Saúde estiveram na tenda montada na altura do número 891. Houve aferição de temperatura e distribuição de kits.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, estiveram no local. Ambas destacaram a importância dessas ações.

A secretária da Sads aproveitou para agradecer todos os funcionários que têm se empenhado para realizar ações como essas. E, Sônia Furlan detalhou que com a reabertura gradual, é preciso uma preocupação ainda maior com a proteção das famílias, e agradeceu novamente as doações dos parceiros, declarando: “eles tem nos ajudado com todos os tipos de doações”.

Números do Engenho Novo

Foram distribuídos 3 mil kits com máscaras, sabonete e um panfleto explicando o uso correto da máscara e os processos de higienização das mãos e distribuídos 1.800 frascos de álcool em gel.

Os kits foram montados graças a doação de parceiros ao Fundo Social de Solidariedade: 20 mil máscaras foram recebidas da New Magic Confecções; os sabonetes vieram da Acib (Associação Comercial e Industrial de Barueri) e 400 foram comprados pelo Fundo Social de Solidariedade; a Secretaria de Esportes doou 10.016 unidades de álcool em gel e 10 mil máscaras. Outro lote de máscaras foi confeccionado pelas instrutoras do Núcleo de Moda.

Cinco ações

As distribuições começaram em junho e já foram realizadas nos terminais do Centro, Jardim Silveira, Vale do Sol e Parque Imperial e, agora, no Engenho Novo. No total, foram distribuídos 20.900 kits e 4.900 frascos de álcool em gel.