Barueri – Prefeitura constrói e entrega Espaço Motoboy em Alphaville, Alameda Araguaia

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, pensando nos trabalhadores que fazem uso de motocicletas em geral (motociclistas e motoboys), construiu e entregou o “Espaço Motoboy” na avenida Tocantins, esquina com a alameda Rio Negro (ao lado da Passarela Estaiada), em Alphaville.

O projeto beneficia dezenas de profissionais que andam sobre duas rodas e utilizavam o antigo bolsão para estacionamento de motos, diariamente, sendo a maioria como prestadores de serviços.

Voltado ao bem-estar da categoria, a Prefeitura de Barueri executou o “Espaço Motoboy”, coberto com 40 metros quadrados de área construída. Um ponto de encontro contendo área interna com bancos, copa, wi-fi e banheiro.

De acordo com os próprios usuários, o “Espaço Motoboy” ficou muito bom. “Temos um lugar para a gente ‘ficar de boa’: sentar, fazer refeições, descansar, carregar celulares e para proteção em dias chuvosos. Vai nos ajudar bastante. Ficamos felizes”, destacou Everton Marques, motociclista em Alphaville há dois anos.

Outros pontos

O objetivo da Prefeitura é atender mais motociclistas e motoboys, implantando novos pontos na cidade. “A nossa intenção é fazer mais abrigos de apoio aos usuários de motos. Estamos realizando estudos para construção de outros espaços no bolsão da alameda Madeira, em Alphaville, na avenida Piracema, perto do shopping Tamboré, no Centro e alguns outros lugares que sentirmos a necessidade”, explica o secretário de Obras e vice-prefeito Beto Piteri.