Presidente do PSDB Nacional, Bruno Araújo, visita a deputada federal Bruna Furlan em Barueri

Foto: Instagran @depbrunafurlan

A deputada federal Bruna Furlan, que é vice-presidente nacional do PSDB, recebeu a visita do presidente nacional do PSDB Bruno Araújo, cuja carreira foi de deputado estadual, deputado federal, e Ministro das Cidades, a quem considera grand eparceiro da Região Oeste Metropolitana do Estado de São Paulo. Sua presença aqui em Barueri, veio reforçar o apoio que sempre deu e que declarou continuar a dar para a cancidatura de Bruna naspróximas eleições. Bruna, que mora em Alphaville/Barueri, tem 38 anos e é mãe de uma menina Isabella de 1 ano e 6 meses, pela qual já se fala de sua vontade de permanecer em São Paulo e, portanto, se candidatar ao cargo de deputada estadual pelo PSDB. A informação ainda não é oficial. O anfirião do encontro foi o prefeito Rubens Furlan, seu pai, em seu gabinete.