Programa Vida Ativa está de volta em diversos polos de Barueri

Foto: Júnior Holanda/ Secom

Depois quase dois anos de paralisação por conta da pandemia, o Programa Vida Ativa, parceria da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Saúde, está de volta em 16 polos (geralmente ginásios de esportes) de Barueri.

Os participantes desse programa são triados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri. “É voltado para pessoas que têm comorbidades (hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol e triglicérides altos), informa Luciana Santos, Técnica em Enfermagem da UBS Dr. Adauto Ribeiro.

Assim que os profissionais de saúde das UBSs detectam as comorbidades, orientam os pacientes a fazer parte do Programa. Antes disso, no entanto, são submetidos a exames de sangue e eletrocardiograma, fundamentais para a concessão do atestado médico.

Nos dias de atividades, geralmente com duração de uma hora, duas vezes por semana, os seis professores de Educação Física orientam atividades compatíveis com as suas condições físicas e com a sua faixa etária. Há pacientes de 87 anos. “Os exercícios são de condicionamento físico, força e flexibilidade. Funcionais para o dia a dia”, explica Maurício de Almeida, professor do polo Parque dos Camargos.

A fim de controlar a saúde e detectar qualquer anormalidade, um enfermeiro e um técnico em enfermagem fazem exame de dextro (dosagem glicêmica) e aferem a pressão arterial em cada sessão. A UBS Adauto Ribeiro pretende incluir a partir de março uma palestra mensal de um nutricionista no Programa.

Sobre o Programa

O Programa Vida Ativa foi criado pela Secretaria de Esportes de Barueri em 2017 para combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida da população. A partir do convênio com a Secretaria de Saúde, aprimorou os atendimentos.

“Embora o Programa Vida Ativa não seja voltado especificamente para a terceira idade, até 2019, houve atendimento de 963 pessoas, das quais 624 (70%) pertenciam a esse universo”, revela Ronaldo Miranda de Oliveira, o diretor-responsável do Programa.